Oproep voor lokale kunstenaars: doe jij mee met onze kunstroute ?

Fotografie, keramiek, schilderkunst, woord, muziek, ..... voor alles is er plaats. In het centrum van Hoegaarden worden een aantal markante gebouwen/locaties opengesteld. Kunstenaars uit Hoegaarden of met een Hoegaardse link kunnen zich aanmelden. Graag aanmelding bij toerisme@gemhoegaarden.be of via 0474 860915. De bedoeling is om deze kunstroute jaarlijks te doen, telkens in een andere deelgemeente.