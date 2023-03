Ook bib doet mee aan garageverkoop: boeken worden verkocht aan spotprijzen

De garageverkoop van zondag 19 maart is een initiatief van het gemeentebestuur zelf. Het is dus niet onlogisch dat de medewerkers van de bib mee op de kar springen. Ook bij hen zijn er dus zaakjes te doen. Om de zoveel tijd ruimt de bibliotheek wat op. Ze verkopen dan afgevoerde boeken om plaats te maken voor nieuw werk. En dat is exact wat ze tijdens de garageverkoop opnieuw gaan doen. De bib verkoopt heel wat boeken aan 1 euro per stuk. Voor jeugdboeken tel je zelfs maar 50 cent neer. Geïnteresseerden zijn welkom in de bib op 19 maart tussen 9 en 15 uur.