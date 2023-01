Ontdek de geheimen van de Sint-Gorgoniuskerk

De schatkamer is slechts zeer uitzonderlijk geopend. Daarin vind je de geëxposeerde processievaandels en de kledij van de apostelen. Het bezoek aan de kerk én de schatkamer is gratis. Inschrijven op voorhand is niet nodig. Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd. De tekeningen zullen op Palmzondag in de kerk te bezichtigen zijn. De winnende tekeningen zullen tegen dan ook kenbaar gemaakt worden in de kerk. Hou de Visit Hoegaarden Facebook-pagina zeker in de gaten. Meer info via toerisme@gemhoegaarden.be – 016 768 768 of via het toeristisch infokantoor. Gratis parking aan het kerkhof in de Walestraat. Gratis proevertje Gorgoniusbier en Alpaïde voor iedere bezoeker.