Omleiding door zinkgat

Landen Werken carpoolpar­king gaan weldra van start en ook N80 in Landen wordt tegelijk grondig aangepakt

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant in 2023 en de jaren nadien een aantal werkzaamheden op de N80 Hannuitsesteenweg/Steenweg op Sint-Truiden in Landen. In eerste instantie wordt de carpoolparking en de omgeving daarrond afgewerkt, later volgt ook een ander deel van deze gewestweg in de richting van Gingelom.

27 januari