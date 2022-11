Nieuwe mountainbikeroute op 10 december

Hoegaarden Proefop­stel­ling in de Gasthuis­straat

In het voorjaar van 2023 starten de werken voor de aanleg van gescheiden riolering in Nerm, Brouwerij Loriersstraat en de Gasthuisstraat. In de periode van 28 november tot en met 11 december zal er, naar aanleiding van deze werken, een proefopstelling staan om de verkeersdrukte in de omliggende straten te monitoren. Gedurende deze periode is de rijrichting van het Kauterhof richting Gemeenteplein (zie plan). Op 24 januari 2023 om 20 uur vindt er op het gemeentehuis een infoavond plaats waarop de inwoners hun feedback kunnen geven.

22 november