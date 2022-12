Nieuwe afvalkalender komt er deze week aan

Tienen Voor het eerst in 34 edities: Suikerrock gaat dit keer door van 4 tot 6 augustus. “De kwaliteit zal verbeteren én zo dienen zich ook heel wat mogelijkhe­den aan”

“Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: tradities zijn er om doorbroken te worden, zo ook bij Suikerrock”, luidt het bericht op de website van het festival. Dat maakt namelijk een sprongetje: na 34 volwaardige edities te hebben plaatsgevonden tijdens het wisselweekend van juli en augustus, schuift het festival een week op en zal het in 2023 plaatsvinden van vrijdag 4 tot en met zondag 6 augustus. En daar is blijkbaar een goede reden voor.

14 december