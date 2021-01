Kunstkenner Paul De Grande weert zich als duivel in wijwatervat in 23 jaar oude zaak van gestolen Mariabeeld: “Ik wil in beroep mijn naam zuiveren”

Texaans auteur Jeremy Banas stelt boek over Pierre Celis voor

18 januari Een nieuw boek over Hoegaardier Pierre Celis en zijn Amerikaanse ‘legacy’ van auteur Jeremy Banas is gedrukt en klaar voor de voorstelling op 8 februari in de Celis Brewery in Austin, Texas. Het werk, geschreven in het Engels, wordt in de taproom van de Celis Brewery gepresenteerd, met daarbij een nieuw bier en live muziek.