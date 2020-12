Kunstkenner Paul De Grande schuldig aan valsheid in geschrifte in affaire rond gestolen Mariabeeld

Boutersem Oudste inwoner Yvonne “Bonneke” Struyven (108) overleden

16 december De oudste inwoner van Boutersem, Yvonne “Bonneke”Struyven is overleden. De dame werd geboren op 6 maart 1912 in Meldert, Hoegaarden. Daar woonde ze zowat haar hele leven. Naast de zorg voor haar vier kinderen, Willy, André, René en Anny, werkte Yvonne mee in het landbouwbedrijf van haar intussen (1993) overleden echtgenoot, Marcel Wouters. Tot haar 96 ste woonde Yvonne alleen in Babelom. Sinds eind 2008 verbleef Yvonne in het woonzorgcentrum Vondelhof in Roosbeek, Boutersem. Ze was er door iedereen graag gezien was. Yvonne was een goedlachse en een zeer aangename vrouw. Naast haar vier kinderen had Yvonne nog 6 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. In het voorjaar won de kranige Yvonne zelfs nog de strijd tegen corona, maar de laatste dagen ging het wat minder met haar en afgelopen weekend is ze stilletjes heen gegaan. De dame, die op de negende plaats in de eeuwelingen lijst van oudste personen in België stond, wordt vrijdag in intieme kring begraven in de kerk van Meldert.