Kerstboomophaling van huis tot huis

Tienen ‘School in zicht’ helpt ouders bij het kiezen van een school

Ouders met een kindje geboren in 2021 kunnen vanaf 28 februari 2023 hun schoolkeuze doorgeven via het nieuwe, digitale aanmeldsysteem. Een school kiezen geen evidente beslissing. Daarom helpt ‘School in zicht’ ouders om op een eenvoudige manier zes deelnemende basisscholen te leren kennen. Zo kunnen ze een gegronde keuze maken op basis van échte ontmoetingen.

