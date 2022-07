Kermis pakt eerder in wegens warme weer

Glabbeek Tot 11 augustus­kan je online bieden voor 6 bedrijfs­per­ce­len in KMO-zone Glabbeek

Het betreft zes bedrijfsloten van +/- 13a 25ca waar een nieuw bedrijfsgebouw in halfopen bebouwing met twee bouwlagen met in totaal een maximale bouwhoogte van 8 meter mogelijk is. De voorgevelbreedte heeft een maximum van 21 meter en een maximale diepte van 27 meter op het gelijkvloers en waarbij een bedrijfswoning op het eerste verdiep is toegelaten.

