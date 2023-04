Kans op helder weer vanochtend in Hoegaarden

Gemeente Glabbeek is één van de 10 pilootge­meen­ten voor SAVE 2.0

Glabbeek was op initiatief van Dorpspartij-gemeenteraadslid Simon Vandermeulen al de eerste gemeente in Vlaams-Brabant die eind 2013 het charter Samen Actief voor Veilig Verkeer (SAVE) van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekende. Met dit charter worden deelnemende gemeentebesturen aangezet om initiatieven te nemen die vooral de verkeersveiligheid voor kinderen bevorderen. Vandaag is Glabbeek opnieuw één van de 10 pilootgemeenten voor SAVE 2.0.