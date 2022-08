Jeugdband Feniks Hoegaarden zet de deuren open

“De eerste jaren was het zoeken naar de juiste formule voor een succesvolle jeugdband. We hebben de jonge muzikant centraal gezet en de werking aangepast aan de leefwereld van de jongeren. Doordat er steeds nieuwe kinderen bijkomen en ouderen de groep verlaten is het noodzakelijk dat we snel kunnen reageren op veranderingen. Om de muzikale kwaliteiten van beginnende muzikanten te doen stijgen, gaan ze hier samenspelen met meer ervaren muzikanten. Maar het belangrijkste is dat ze plezier hebben in het muziek spelen. Daarom komen de voorstellen voor de muziek die we spelen ook vanuit de muzikanten. Met die voorstellen gaan we aan de slag en maken we partituren op ieders maat, eenvoudig voor de beginnelingen en uitdagend voor ervaren leden. Muzikanten die met plezier komen repeteren gaan dan ook automatisch elke week bijleren, ondersteund door hun collega muzikanten. Voor de opleiding van jonge muzikanten werken we nauw samen met de Academie Regio Tienen, maar daar les volgen is zeker geen verplichting. Alle muzikanten die muziekpartituren kunnen lezen en de noten op hun instrument kennen zijn van harte welkom.”