Hoegaardse kinderopvang geschorst na klachten van eigen personeel: “Haar handafdruk stond blauw in de billen van een baby” 

Laat je fiets graveren

In Hoegaarden kan je je fiets laten graveren. Dat is een belangrijke maatregelen in de strijd tegen fietsdiefstallen. Zo blijkt dat een gegraveerde fiets minder vaak gestolen wordt en de kans op terugvinden véél groter is. De meeste fietsdiefstallen zijn namelijk gebruiksdiefstallen waarbij na gebruik de fiets meteen wordt gedumpt.