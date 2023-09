Hoegaarden-How to take care op 20 september

Autobe­stuur­der kan maar nét alligator­schild­pad ontwijken

Zaterdagavond dook er in een Bierbeekse straat plots een schildpad op. Het dier dat over de straat kroop was echter geen gewoon exemplaar, maar een alligatorschildpad. Deze komen van nature voor in het zuidoosten van de Verenigde Staten, in Florida en aangrenzende staten in de kom van de Golf van Mexico. Hun schild kan tot 80 centimeter lang worden en met kop en -nogal lange - staart, meet dit forse reptiel soms tot anderhalve meter.