Hoegaarden houdt Lenteschoonmaak op 26 maart

Hoegaarden Hoegaarden is solidair en organi­seert inzamelac­tie

Door de uiterst moeilijke situatie in Oekraïne en de verwachte toestroom van vluchtelingen naar Polen, organiseert de gemeente Hoegaarden een inzamelactie voor humanitaire hulp in samenwerking met Sztab Pomocy Belgia (een Poolse non-profit organisatie). Alles wordt via een centraal inzamelpunt in Brussel naar het Pools-Oekraïense grensgebied gebracht.

1 maart