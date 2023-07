Geniet nog tot en met 16 juli van speel en bouwple­zier op het Domein van Kwabeek

In het Domein van Kwabeek is een vrije speelzone afgebakend en voorzien van heel wat spel- en bouw materiaal. Wie houdt van fantasierijke parcours bouwen, een reis rond de wereld maken of een kamp met grote takken maken, zal zijn hart kunnen ophalen.