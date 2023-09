Gezocht : gemachtigde opzichters

Wie kan gemachtigd opzichter worden? Al wie minstens 18 jaar is: ouders, grootouders, leerkrachten, gepensioneerden, ... kortom iedereen die over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap. Na een theoretische en praktische opleiding wordt de betrokkene door de burgemeester gemachtigd om kinderen, scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te laten oversteken.