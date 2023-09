‘Villers in Bierbeek’ in het thema van Open Monumenten­dag op zondag 10 september

In Bierbeek staan er heel wat machtige vierkanthoeven en tijdens de Open Monumentendag kan je een aantal van deze boerderijen bezoeken, verzameld onder het centrale thema ‘Villers in Bierbeek’. Plaats van afspraak is de monumentale Blauwschuurhoeve, een van de kroonjuwelen van de abdij van Villers-la-Ville in de streek op zondag 10 september.