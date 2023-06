Fotowedstrijd “Het Park van Hoegaarden gedurende de vier seizoenen”

Sweet City is aan zijn zevende editie toe : “Gratis en in het centrum”

Op de Grote Markt in Tienen vindt vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli de 7de editie van het Sweet City Festival plaats. Een festival pal in het centrum, gratis en je kan de dagen voor, tijdens, en na het centrum met de wagen blijven bereiken en op de Grote Markt parkeren. “Na het enorme succes van 2022, met 10.000 bezoekers, mikken we dit jaar op nog meer festivalgangers. Ook dit jaar is het een gratis festival op de fantastische locatie die de Grote Markt in Tienen toch wel is. In de schaduw van de prachtige O.-L.-Vrouw- ten -Poelkerk , het stadhuis en de andere historische gebouwen is de tweede grootste markt van ons land het decor van één van de mooiste en leukste stadsfestivals van ons land.”