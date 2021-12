Fabienne en Patrick verloren dochter Anka (27) in zware crash: “Ze hebben haar ongeboren zoontje nog ter wereld gebracht. Maar hij is in de armen van zijn papa gestorven”

Tienen RESTOTIP. Cotto: ‘Cuccina gourmet’ voor elke culinaire fijnproe­ver

Cotto bevindt zich in de gezellige Spiegelstraat in het hartje van Tienen. Het is een Italiaans restaurant dat tegelijkertijd creatief is en zich wil laten beïnvloeden door de beste producten van het Belgische grondgebied en hun gerechten te transformeren door ze te combineren met de typische Italiaanse producten. Cotto is Italiaans voor “gekookt”, zoals elke culinaire fijnproever wel weet. Maar Cotto betekent ook lekker Italiaans eten in het prachtige pand. Alle kenners van lekker gastronomisch eten en drinken kunnen er hun hartje ophalen.

10 december