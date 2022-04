Erfgoeddag 24 april in teken van onderwijs

Glabbeek Gemeente investeert in 5.000 zonnepane­len op openbare gebouwen

De gemeente kreeg in 2019 nog felicitaties van de Vlaamse Energieminister omdat Glabbeek in het koppeloton zit van Vlaamse gemeenten die zich het meest inzetten voor hernieuwbare energie. “Heel wat inwoners plaatsten zonnepanelen, maar ook al onze gemeentelijke gebouwen voorzien we van zonnepanelen zodat we volledig kunnen voorzien in onze eigen energiebevoorrading. We gaan nu nog een stap verder gaan door op de daken van de gerenoveerde loodsen van het gemeentelijk domein en de toekomstige medische campus ruim 5.000 zonnepanelen te plaatsen, die goed zijn voor de productie van 1.200.000 kilowattuur (kWh).”

