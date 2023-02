Defect aan persleiding zorgt voor irritant geluid

Tienen Ouderraad Sint-Jo­zef doet carnaval­bal herleven

In de zaal Manège is er vrijdag 17 februari van 17 uur tot 21 uur een Carnvalbal. De ouderraad Sint-Jozef neemt in samenwerking met de basisschool Via Sint-Jozef zo voor het eerst na corona deze aloude traditie terug op. Voorzitter van de ouderraad Philippe-Alexandre Vanwinkel reageert alvast tevreden: “Naar school gaan is meer dan alleen kennis vergaren. Je leert ook spelen, sporten, samen lachen, laat er een traan én zoveel meer. Als ouderraad willen we hier ook ‘samen feesten’ aan toevoegen. En hoe kan je dit beter doen door onze jongsten op te leiden tot echte carnavalisten.”