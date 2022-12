De Watergroep plaatst 400 extra sensoren in de strijd tegen waterverlies

De Watergroep plaatste vandaag de eerste van 400 nieuwe watersensoren. De primeur was voor de Sint-Jansstraat in Hoegaarden. De sensoren meten permanent hoeveel water er in de leidingen passeert en met welke waterdruk. Op die manier bieden de sensoren waardevolle inzichten in de strijd tegen lekverlies. Over een periode van twee jaar zijn alle sensoren geïnstalleerd. Met de 1.000 sensoren die nu al in de leidingen zitten, komt het totaal op 1.400. Daarnaast worden 300 verouderde sensoren vervangen. De Watergroep investeert in totaal 16 miljoen euro in deze sensoren.