De warmste vacature van Vlaanderen: wie begeleidt de motorisch beperkte Senn op school?

Hoegaarden Iets meer dan een jaar geleden leerde Vlaanderen Senn Luckermans (4) kennen. Een hersenverlamming op piepjonge leeftijd kluisterde de kleuter aan een rolstoel. Maar Senn is een pienter jongetje dat net zoals zijn leeftijdsgenootjes graag naar school gaat. Inclusie is mooi, maar zonder begeleider lukt het Senn echter niet. Nu zijn nieuwe begeleider op de valreep heeft afgezegd dringt de vraag zich op: wie vult de hartverwarmendste vacature van Vlaanderen in?

Aan het woord is Elke Janssens (38). “Senn is eigenlijk een doodnormale kleuter die vijf maanden na zijn geboorte de pech heeft gehad hersenschade te hebben opgelopen door een virus.” Daardoor kan Senn zelfstandig nauwelijks uit de weer. Gelukkig kan het gezin een beroep doen op het PAB: het persoonlijke assistentie budget. “Een lotje uit de loterij, want de vraag is veel groter dan het aanbod,” zegt Elke. “Maar het zorgt er wel voor dat wij met dat budget een begeleider voor Senn in loondienst kunnen nemen.” Het doel ervan is om de draaglast van het gezin te ondersteunen. “Zodat wij kunnen gaan werken, of af en toe eens kunnen ontspannen.” Dat ook.

Dat stond de ouders toe tot voor kort twee begeleiders voor Senn in dienst te nemen. Zij kwijten zich niet alleen aan de zorg thuis, maar begeleiden de kleuter ook op en naar school. Want Senn gaat vijf halve dagen per week naar een doodnormale kleuterschool in Neervelp. Zonder begeleiding lukt dat niet. “We hadden twee begeleiders die elkaar afwisselden,” zegt Elke. “In december viel één van hen weg, met een opzeg tot eind januari.” Het gezin zocht en vond een vervanger vanaf februari. Tot het bericht kwam vorige week vrijdag. “Op het allerlaatste moment heeft zij afgezegd. Volgende week kan de andere vaste begeleider af en toe bijspringen, maar nadien zitten we echt in de penarie. Als het niet klikt: laat het dan weten. Ons nu voor een voldongen feit stellen brengt ons in lastige papieren. Daar waren we echt wel van aangedaan, en Senn ook. ”

Volledig scherm Senn © Elke Janssens

Inclusie

Senn gaat enorm graag naar school. “Ook de andere kindjes hebben hem supergraag. Deze week kreeg Senn drie vriendenboekjes mee naar huis om in te vullen,” lacht Elke. Samenspelen lukt ook goed. “Net zoals andere kleuters speelt Senn graag met auto’s. Dan wijst hij waar hij mee wil spelen, en stoppen de andere kleuters het autootje in zijn hand. Of ze rijden rondjes met hem op de speelplaats.” Senn mag dan moeite hebben met spreken, hij kan zich probleemloos verstaanbaar maken. “Dat is zo mooi om te zien hoe de andere kinderen hem begrijpen.”

Hoewel inclusief onderwijs extra moeite vergt van ouders en begeleiders, stond het voor Elke buiten kijf om voor die optie te gaan. “Dat raadden ze ons bij de type 4-school in Leuven ook aan, omdat Senn mentaal sterk is. Bovendien denk ik dat de maatschappij nooit helemaal inclusief zal zijn als we kinderen met een beperking altijd maar in aparte hokjes blijven stoppen. In Europa zijn we daar kampioen in. Type1, 2, 3, 4. Tot die kinderen dan in de grotemensenwereld terechtkomen en beseffen dat die helemaal anders is. William Boeva verwoordde het goed. Inclusie is zo’n modewoord, maar mensen met een beperking hebben die trein helemaal gemist. Waarschijnlijk omdat ze er niet op raken met hun rolstoel.”

Volledig scherm Senn Luckermans uit Hoegaarden © Foto rv

Intiem

Elke plaatste een vacaturetekst op sociale media, waar wonder boven wonder meteen veel reactie op kwam. “Dat is de kracht van sociale media zeker? Ondertussen hebben al zes kandidaten zich aangemeld, veel meer dan de vorige keer. Dat heeft misschien met mijn tekstje te maken?” Goed nieuws, maar geen garantie. De begeleider moet immers niet alleen klikken met de ouders, maar ook met Senn zelf. “Het is zo intiem. Het is veel meer dan een typische werkgever-werknemerrelatie: je bouwt echt een band op met onze zoon. Maar ik snap het ook dat mogelijke kandidaten uitkijken naar andere opportuniteiten. We moeten het immers doen met een beperkt budget.” Het boekentasje van Senn staat alleszins klaar voor morgen. Hij kijkt er immers naar uit maandag weer naar school te kunnen gaan.