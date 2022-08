CuPerHeroes organiseert voor de tweede keer benefiet ‘Spelen voor Senn’

Het is al de tweede keer dat je in de sporthal kan gaan ‘spelen voor Senn’. Speciaal voor de benefiet worden er verschillende springkastelen neergepoot. Je kan je er laten schminken of een glittertattoo laten zetten en er zal ook een clown aanwezig zijn. Verder zullen de aanwezige kinderen ook kunnen lasergamen en uiteraard is er ook heel wat lekkers voorzien om te eten.

Wie nu al zin heeft om mee te spelen voor het goede doel, moet wel een plaatsje reserveren, want die zijn beperkt. Inschrijven doe je hier. Als je inschrijving in orde is, ben je op zaterdag 13 augustus tussen 14 en 18 uur welkom in sporthal De Struysvogel in Hoegaarden. Je betaalt 6 euro per persoon, maar dat geld wordt goed besteed. Zo worden bijvoorbeeld de therapieën van Senn bekostigd.