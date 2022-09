Compostactie van EcoWerf en Vlaco

Tienen Financiële steun voor dieren­asiel in Tienen

Dierenasiel Tienen in Tienen krijgt financiële steun van de Vlaamse Overheid. Dat is een gevolg van de investeringen van Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA), die in totaal 1,7 euro miljoen voorziet voor dierenasielen. Deze zomer krijgen 138 erkende asielen samen 678.000 euro ondersteuning uitbetaald. Daarbovenop kregen de asielen ook nog ruim 1 miljoen voor de zorg die ze dragen voor dieren die in 2021 in beslag genomen werden – ook dat is een historisch hoog bedrag.

19 augustus