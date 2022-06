CD-verkoop in de bib: muziekliefhebbers kunnen koopjes doen

Glabbeek Aanleg nieuwe voetpaden in School­straat gaat van start op 4 juli

De aanleg van nieuwe voetpaden in het tweede deel van de Schoolstraat tussen de kruispunten met Boeslinter en de Vlaasstraat in deelgemeente Bunsbeek gaat op maandag 4 juli van start. In 2018 werd er al een deel van de voetpaden vernieuwd in de schoolomgeving tussen het kruispunt met de Tiensesteenweg en de Vlaasstraat.

17:32