Bewoners krijgen bezoek van alpaca's in WZC Villa Hugardis

Tielt-Winge Openbaar onderzoek Halense­baan en Kriebekes­traat

Allicht las U op vrijdag 6 januari 2023 ook al in het Belgisch Staatsblad dat het gemeentebestuur Tielt-Winge op 15 december 2022 een procedure opstartte om de rooilijn in delen van de Halensebaan en de Kriebekestraat te bepalen. Indien niet, geen probleem....Waarover gaat dit precies? Schepen van openbare werken Gunther Clinckx (Open Vld) wenst de schoolomgeving in de Halensebaan aan te pakken en ook de fietspaden te verbeteren in de Kriebekestraat.

11 januari