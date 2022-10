Berichtgeving op begraafplaatsen

Via een gefaseerde overgangsregeling wordt de hernieuwing van reeds vervallen concessies geregeld. Ook is voorzien in een eenmalige omvorming van niet-geconcedeerde percelen tot concessies. Om nabestaanden attent te maken over het einde van de grafrust en/of concessie wordt een bericht uitgehangen op de begraafplaats voorzien: zowel via een overzichtslijst aan de ingang van de begraafplaats als via uithanging aan de respectievelijke graven. Deze berichtgeving gebeurt conform de regelgeving zoals voorgeschreven in het decreet op de begraafplaatsen.