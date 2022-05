BELOOFD IS BELOOFD. Heeft iedere klas van de gemeentelijke basisschool in Hoegaarden nu een eigen lokaal? En wat met de aanpak tegen de wateroverlast?

hoegaardenDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Hoegaarden een gemeente die aan het begin van de legislatuur begon met een schuld van 18 miljoen euro. De schulden last terugdringen is één zaak. Toch wil men ook blijven investeren in nieuwe wegeniswerken, de wateroverlast aanpakken met collectoren en een eigen lokaal voor iedere klas in de gemeenteschool....