Aziatische Hoornaar : Meldingen door burgers van harte welkom

Buschauf­feur buiten bewustzijn geslagen door minderjari­ge: verstoord busverkeer in Tienen en Hageland

Maandagmiddag is een chauffeur van Multiobus — een onderaannemer van De Lijn — in Tienen in elkaar geslagen door een jongere. Hij werd buiten bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis. De dader is ondertussen opgepakt.