Ann Raymaekers als nieuw lid BCSD

Bekkevoort Fluvius maakt Hageland klaar voor de energie­tran­si­tie : “Nieuwe schakel­post in Bekkevoort versterkt het lokale elektrici­teits­net met het oog op meer duurzame ener­gie”

Netbedrijf Fluvius legt momenteel de laatste hand aan de aansluiting van een nieuwe schakelpost in Bekkevoort. Die is nodig om het lokale elektriciteitsnet te versterken en meer duurzame energie toe te laten op het net. Om de nieuwe schakelpost in te lussen in het bestaande elektriciteitsnet, trok Fluvius ruim 20 km nieuwe middenspanningskabels vanuit het ook al vernieuwde transformatorstation in Kersbeek.

1 juni