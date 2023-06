Alain (52) wast handen in onschuld nadat partner voor woning stierf tijdens koude winternacht: “Geen bewijs dat hij wist dat ze in groot gevaar verkeerde”

Alain Bollen (52) uit Tienen wast zijn handen in onschuld, nadat zijn partner Francine Claes (63) drie jaar geleden voor haar deur in Hoegaarden overleed tijdens een koude winternacht. Terwijl hij warm binnen zat, crepeerde zijn vrouw in dronken toestand op straat na een echtelijke ruzie. Van schuldig verzuim is volgens de rechtbank evenwel geen sprake. Maar wie was dan de man die op camerabeelden vastgelegd werd terwijl hij licht richting Francine schijnt?