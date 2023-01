12,7 kilometer nieuwe bovenlokale fietspaden

Tienen Info- en ledennamid­dag 50 + sportel­club

Vandaag kan je als actieve 50-plusser bijna dagelijks de benen strekken in Tienen dankzij de 50 + Sportelclub. Op dinsdag 10 januari organiseert de vereniging een info- en ledennamiddag in sportcentrum Houtemveld in Tienen voor al wie meer wil weten over de activiteiten.

4 januari