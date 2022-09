Zonnecenter in Hoboken brandt uit: twee lichtgewonden

Hoboken Bewoners opgevangen na brand in elektrici­teits­kast apparte­ments­ge­bouw

De brandweer van Zone Antwerpen is donderdagavond uitgerukt voor een brand in een appartementsgebouw in Hoboken. Het zou gaan om een brand die ontstond in een elektriciteitskast. Om het vuur te kunnen blussen, moest de brandweer de stroom tot het gebouw een tijdlang afsluiten.

22 september