Wordt groene bufferzone rond Umicore-fabriek dit jaar al werkelijkheid? “Al 96 procent van de huizen verkocht”

HobokenDe aanleg van de groene bufferzone tussen de wijk Moretusburg-Hertogvelden en de Umicore-fabriek in Hoboken nadert. Zo is er al 96 procent van de huizen in zone 1, diegene het dichts tegen de fabriek, verkocht. De eerste huizen worden in 2022 al afgebroken, dat is vroeger dan de geplande afbraak in 2023.

Er zit schot in de zaak rond het Umicore-dossier. Intussen is 96 procent van de huizen in zone 1 verkocht, dat gaat over zo’n 183 huizen. In zone 2 zijn er 92 huizen verkocht. Voor de duidelijkheid: enkel gezinnen met kinderen jonger dan twaalf jaar in zone 2 kregen een bod van Umicore. Alleenstaanden, gepensioneerden of gezinnen met oudere kinderen kregen geen bod en blijven in principe dus aan de rand van de fabriek wonen, zij het binnenkort met een pak meer groen.

Concentratiestoornissen

De groene bufferzone moet de verspreiding van lood in de buurt verhinderen. Hoge lood-in-bloedwaarden, en dan vooral bij jonge kinderen, kennen problematische gevolgen. Te veel lood heeft invloed op de fijne motoriek en veroorzaakt onder andere concentratiestoornissen. De bomen en struiken in de groene zone zouden het lood uit te lucht opnemen, al uitte PVDA-fractieleider Mie Branders eerder haar bedenkingen. “Er is geen enkel bewijs dat zo'n bufferzone de gezondheid van de bevolking ten goede komt”, zei ze daar over eerder in onze krant.

Volledig scherm Een groot deel van de bewoners van zone 1 verhuisden inmiddels. © Tessa Kraan

Maar nu de bijna de hele wijk in de handen van Umicore ligt lijkt de bufferzone stilaan werkelijkheid te worden. Deze wordt vijf hectare groot en zal heel zone 1 beslaan: “Naast de groene zone van 5 hectare buiten de site, heeft Umicore een groene zone van 1 hectare op haar eigen site aangelegd. Dit deel grenst aan Moretusburg en dus de toekomstige groene zone”, zegt woordvoerster Caroline Jacobs. “Aangezien de verkoop van de huizen vrijwillig is, kunnen bewoners ervoor kiezen te blijven.”

Eerder zei Jacobs dat de sloop van de huizen in zone 1 in 2023 zou plaatsvinden, maar dat zou dit jaar al van start kunnen gaan: “De afbraak van de woningen gebeurt in fases. Met de eerste huizen wordt eind 2022 begonnen en in 2023 zullen de andere huizen worden afgebroken. Deze timing is niet gewijzigd. Tussen de verhuis en de uiteindelijke afbraak van het pand zal Umicore zorg dragen voor een veilige afsluiting van deze woningen en het onderhoud van de tuinen, om een nette en veilige omgeving te behouden.”