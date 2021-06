Wagens zwaar beschadigd door ongeluk in Hoboken

DEURNE Vooral vrouwelij­ke artiesten op Overlast deze zomer: “Normalise­ren dat vrouwen podium opeisen”

15 juni De reizende concertavond Overlast passeert deze zomer voor de tweede keer op OLT Rivierenhof in Deurne. De line-up bestaat zoals steeds uit een verse lading jong talent en is vrouwelijker dan ooit. “Geen statement maar zachte push richting een betere genderbalans in onze sector.”