Vuilniswagen rijdt van brug en belandt 6 meter dieper

De vuilniswagen was klaar met zijn ronde en was onderweg om zijn lading te lossen. Op de Herenpolderbrug, tussen de Emiel Vloorstraat en de Schroeilaan, reed de wagen plots van de weg en belandde zes meter lager in de dieperik. “Het ongeluk is waarschijnlijk veroorzaakt door een technisch mankement”, vertelt Tom Peeters, verantwoordelijke voor stadsreiniging. “De bestuurder kon na het ongeluk zelf uit de vuilniswagen kruipen. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht ter controle. Hopelijk komt hij er enkel met de schrik vanaf.”