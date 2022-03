Vier sluikstorters op heterdaad betrapt

Antwerpen Twintigtal kogelinsla­gen aan woning in Hoboken: politie voert onderzoek

Vrijdagvoormiddag werd vastgesteld dat een twintigtal kogels werden afgevuurd op een woning in de Weerstandlaan in Hoboken. Dat bevestigt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen. De politie is ter plaatse voor een onderzoek.

4 maart