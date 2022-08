Verkeershinder tot april 2023 aan Louisalei in Hoboken

Tijdens de werken in Fase 1 is de Louisalei, tussen Kioskplaats en Lambrechtsstraat, afgesloten voor het verkeer. Tot 23 augustus is het kruispunt van de Louisalei en de Lambrechtsstraat nog toegankelijk. Na 23 augustus is ook dit kruispunt opgenomen in de werf en niet meer toegankelijk. De Hertoglei wordt doodlopend aan de Louisalei.