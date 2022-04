Uniek: skelet van geschatte 20.000 jaar oude mammoet binnenkort jaar lang te bewonderen in Hoboken

In 1862 stootten bouwarbeiders, tijdens de aanleg van Fort 8 in Hoboken, op een goed bewaard skelet van een duizenden jaren oude mammoet. Deze wolharige mammoet is vermoedelijk een klein mannetje -of een fors vrouwtje- tussen de 48-60 jaar oud dat leefde in de laatste ijstijd. Het dier was ongeveer drie meter lang, 2,5 meter hoog en woog vier ton. Het skelet wordt geschat tussen de 10.000 en 30.000 jaar oud. Dit geraamte kwam in het bezit van de Belgische overheid en zwierf er 160 jaar lang tussen musea, depots en tijdelijke tentoonstellingen. Vandaag worden de resten van het prehistorische dier bewaard in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.