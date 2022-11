Tournée Musicale: muzikale optredens in tal van Hobokense cafés

Op het podium staat lokaal talent: J-red en Eric Baranyanka. The Wheely Dan Band, Your Wish en Music For Pleasure zorgen voor de nodige ambiance. Sebi Lee brengt Jerry Lee Lewis terug tot leven met rauwe en krachtige rock ’n roll. Geniet ook van de heerlijke zang en muziek van Eva De Roovere en Gregor Terror & The Calipso Giggolo’s. Als klap op de vuurpijl speelt levende legende en bluesicoon Howlin’ Bill and the Burners de pannen van het dak als afsluiter in het cultuurcentrum Gravenhof.