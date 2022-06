Stad Antwerpen bouwt extra campus voor buitengewoon onderwijs in Hoboken

De campus komt in de sociale woonwijk Stuivenberg, op een plaats waar nu nog verouderde woontorens staan. Er zouden 280 plaatsen kunnen worden gecreëerd in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs. “Met deze plannen lossen we de capaciteitsproblemen waarmee we vandaag geconfronteerd worden niet op”, zegt schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit). “Maar elk plekje telt. Naast oplossingen op korte termijn, denk aan de noodcapaciteit die we al twee jaar op rij creëren, werken we ook aan oplossingen op lange termijn. Het verwerven van deze grond is daar een voorbeeld van.”