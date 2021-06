Spectaculaire beelden: auto vat vuur op straat

ANTWERPEN Wetenschap­pe­lijk verant­woord frieten bakken of sterrenkij­ken op het MAS? Sound of Science palmt zomer én najaar in met weten­schaps­avon­den

16 juni Na passages in de kastelen en forten van de Antwerpse zuidrand komt het wetenschapsfestival Sound of Science nu écht naar de Koekenstad. Met Sound of Science Nights wordt vanaf de zomer tot en met het najaar de Seefbrouwerij ingepalmd op het Eilandje. Naast wetenschappelijk frieten bakken en bier brouwen zijn er ook live specials van onder andere Lieven Scheire en filosofeert Stijn Meuris over de ruimte.