Sociale huurders rond Umicore moeten verhuizen: “We voelen ons verraden door de stad en Woonhaven”

Antwerpen/Wommelgem/Hoogstraten DJ Jan V. ligt net als zijn collega’s al acht maanden stil: “Ik denk nu al aan de eerste plaat die ik ga draaien wanneer het weer mag... die moet er ‘boenk’ opzitten”

19 november Ze worden soms vergeten, maar ook rond dj’s is het al sinds maart heel stil. Acht maanden hebben ze nauwelijks achter een draaitafel kunnen staan, dus de hunker is groot. Ook dj Jan V. uit Wommelgem moet op de tanden bijten, al kan hij dit weekend wel even gaan draaien aan de afhaal van Black Smoke in Antwerpen. “We missen het enorm, maar we hebben er ook begrip voor. Ons respect voor de mensen in de zorg is enorm”, verzekert Jan V. “En aan alle collega’s: hou vol.”