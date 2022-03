Seniorenatelier organiseert jaarlijkse expo in wzc Lichtenberg

Tweakers Fitness­trac­kers meten je slaap of tellen je stappen: maar wat doen ze met die gegevens?

Fitnesstrackers zijn overal: in je telefoon, je smartwatch, in een speciale ring of als armband. Deze slimme apparaten houden je slaappatronen bij, meten je hartslag en houden je route bij het hardlopen bij. Onderweg verzamelen ze wel heel veel informatie over jouw lijf. Hoe zorg je ervoor dat er niks geks gebeurt met jouw gezondheidsdata? Technologiesite Tweakers legt uit waar je op moet letten.

