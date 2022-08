PVDA wil dat De Lijn pendelbus inlegt in Hoboken na inkorten tramlijn 2: “Hoe moet onze jeugd straks terug op school geraken?”

HOBOKENNa het protest op Linkeroever tegen het verkorten van lijnbus 36 wil PVDA nu ook dat vervoersmaatschappij De Lijn tijdelijk een pendelbus inlegt in Hoboken. “Tram 2 werd geknipt, tram 10 rijdt met een sukkeldrafje over versleten sporen en geregeld vallen er trams uit de dienstregeling. De maat voor de Hobokenaar is vol.”

Oppositiepartij PVDA klaagt het manke openbaar vervoer aan in Hoboken, meer bepaald tussen het centrum en de drukke verkeersas Zwaantjes. “Binnen drie dagen openen de scholen opnieuw maar tram 2 werd geknipt en bedient het centrum niet meer", hekelt gemeenteraadslid Mie Branders (PVDA). “Tram 10 rijdt op een sukkeldrafje van tien kilometer per uur over de versleten sporen. Geregeld vallen er trams uit de dienstregeling. De maat is vol. Op korte termijn kan een pendelbus een oplossing bieden.”

“De Lijn communiceerde in augustus dat er onder andere naar een pendelbus gekeken wordt als mogelijk alternatief, maar tot op de dag van vandaag is er nog geen plan bekend gemaakt. Dat het voor de Hobokenaren wel genoeg is geweest met de afbouw van de dienstverlening, bleek uit het enthousiasme om onze petitie te tekenen maandagochtend. Op een uur tijd haalden we al meer dan honderd handtekeningen op.”

De petitie werd naarstig ondertekend maandagochtend.

“Het probleem beperkt zich niet tot enkel Hoboken. Door de gebrekkige dienstverlening van De Lijn ben je van Hoboken Centrum naar KdG Campus Noord of naar Berchem al gauw een uur onderweg. Een pendelbus is de enige snelle oplossing om als de scholen weer opengaan op 1 september een vlotte verbinding te voorzien.”

Pendelbus voor één dag

“Op de gemeenteraad van juni beloofde mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) dat hij zou samenzitten met De Lijn om een oplossing te zoeken”, gaat Branders verder. “Op 10 augustus legden we zelf een pendelbus in voor één dag tussen Zwaantjes en Hoboken Centrum om het goede voorbeeld te geven. De bus werd heel enthousiast onthaald. Uit de reacties van de reizigers bleek hoe hoog de frustratie is opgelopen. De Lijn liet toen weten dat een pendelbus in overweging werd genomen. Drie dagen voor de start van het nieuwe schooljaar is er nog altijd niets bekend over een begin van een oplossing voor onze schoolgaande jongeren.”

