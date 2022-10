PVDA tevreden met biomonitoringsonderzoek rond Umicore-fabriek

In juli 2020 werden opnieuw verhogingen vastgesteld van de loodwaarden in het bloed van kinderen die in Moretusburg wonen. “Het kwam aan als een mokerslag“, herinnert Branders zich. “Jarenlang was er een daling in die cijfers, dankzij een volgehouden strijd van de buurt en de aanpassingen in het productieproces van Umicore. Plots waren er terug die hogere cijfers. Zware metalen horen niet thuis in een kinderlichaam en kunnen ernstige gevolgen hebben. Samen met de buurtbewoners hebben we geijverd voor meer onderzoek. Als we ongerustheid van de ouders over hun kinderen willen wegnemen hebben we degelijk onderzoek en mogelijk nieuwe maatregelen nodig. Het is goed dat dit nu komt.”