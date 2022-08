PVDA houdt ‘protestbarbecue’ omdat Maritieme Campus wellicht toch niet in Hobokense Polder komt

HobokenPVDA Antwerpen heeft afgelopen vrijdag een barbecue georganiseerd om goed nieuws te vieren. Omdat men berichten had ontvangen dat de stad zoekt naar een alternatieve locatie voor de Maritieme Campus, had de partij reden om een feestje te organiseren. Oorspronkelijk zou die campus gebouwd worden in de Hobokense Polder. De barbecue diende gelijktijdig als fundraiser om de kosten van de juridische dossiers van Natuurpunt te kunnen bekostigen.

Volgens de partij was het gisteren gezellig druk bij Geneeskunde voor het Volk in Hoboken. Meer dan 150 natuurliefhebbers schoven mee aan tafel tijdens de ‘protestbarbecue. Het nieuws dat de stad een andere locatie zoekt voor de campus was reden tot voorzichtig optimisme.

“Samen met de verontwaardiging van buurtbewoners, wandelaars, natuurliefhebbers en Natuurpunt, kwam er een storm van protest tegen de megalomane bouwplannen van Reslea, de vastgoedpoot van CMB,” aldus PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “Met petities, acties en bezwaarschriften werd de druk tegen het bouwproject, pal in natuurgebied, stap voor stap opgedreven. Met deze barbecue wilden we iedereen die het opnam voor de Hobokense Polder samenbrengen en bedanken. Maar het werd ook een feestelijke editie. Nu de stad een alternatieve locatie zoekt voor de MCA, mogen we al een eerste kleine overwinning vieren”.

Druk hoog houden

“We mogen ook niet naïef zijn”, gaat Branders verder. “Zolang de bouwvergunning niet is ingetrokken, blijft het belangrijk dat we de druk hoog houden. Het Antwerps stadsbestuur moet er ondubbelzinnig aan herinnerd worden dat we geen hoogbouw pal in ons mooie natuurgebied willen. De Stad moet handelen in het belang van haar burgers, en niet in het belang van haar vastgoedvrienden.”

