Politie onderzoekt ontploffing in Hoboken

Aartselaar/Antwerpen Lekker aperitie­ven én tegelijk patiënten met jongdemen­tie ondersteu­nen: Annelies (40) verkoopt aperobags voor vzw De Toren

4 december Annelies Verbist (40) verkoopt samen met een aantal vriendinnen aperobags ten voordele van de vzw De Toren. Dat is een dagverzorgingscentrum voor mensen met jongdementie in Antwerpen. Annelies’ eigen moeder Marie-Jeanne (65) heeft er een tijd lang gebruik van gemaakt, maar verblijft nu in een rusthuis. “Ik hoop dat zij me nog herkent als we haar nog eens gaan opzoeken.”